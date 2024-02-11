هناكل وهنملي الفريز كمان .. مفاجأة سارة بشأن تراجع أسعار اللحوم البلدي والمستورد بالأسواق وصلت 280 جنيه

شهدت أسعار اللحوم اليوم استقراراً بكافة الأسواق والمنافذ الحكومية، حيث بشرت الحكومة بتراجع أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الإرتفاع الملحوظ الذي شهدته في الأسابيع القليلة الماضية والذي زاد متوسطه عن 100 جنيه مصري للكيو الواحد، وقال يوسف البسومي أن السبب وراء هذا الارتفاع هو الاعتماد على التقيم بالدولار في الانتاج سواء داخلياً أو مستورداً، وكذلك بسبب استيراد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج، وفيما هو آت نوضح لكم سعر اللحم اليوم في الأسواق والمنافذ فضلاً تابعونا.

أسعار ا للحوم اليوم

نوضح لكم من خلال موقعنا الإلكتروني البديل سعر اللحم اليوم، حيث سجلت الأسعار استقرار ملحوظاً بعد الزيادة الأخيرة، ليكون السعر في الأسواق كالتالي:

حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 350 جنيه وحتى 450 جنيه مصري.

ويتراوح سعر كيلوا اللحم الكندوز ما بين 400 جنيه وحتى 450 جنيه مصري.

ويتراوح سعر كيلوا لحم الجمل ما بين 300 جنيه وحتى 330 جنيه.

ويتراوح سعر لحم الضأن ما بين 450 جنيه وحتى 480 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 جنيه و400 جنيه.

سعر اللحوم في منافذ التموين

تسعى الحكومة المصرية لحل الازمة الخاصة بالأعلاف وتأثير ارتفاع سعر الدولار عليها، حيث شهدت أسعار الدواجن واللحوم اليوم تراجعاً ملحوظ في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو اللحم بمنافذ التموين حسب كل نوع التالي: