“بعد الزيادة الجديدة“ موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 وحقيقة تبكيرها قبل شهر رمضان

صرحت الجهات المسؤولة عن وجود زيادة في المرتبات لشهر مارس 2024 وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك والذي من المقرر أن يكون يوم 11 مارس 2024، ومن جهة أخرى يتساءل عدد كبير من الموظفين حول تبكير موعد صرف الراتب، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

تبكير رواتب شهر مارس 2024

انتشرت الكثير من الأخبار حول تبكير موعد راتب شهر مارس والذي من المقرر أن يكون قبل بداية شهر رمضان ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك للحديث ولم تصدر وزارة المالية أي أخبار تدل على ذلك، كما أنها أكدت أيضا أن صرف الراتب من المقرر أن يكون في الموعد المحدد له.

زيادة رواتب شهر مارس

وفقا لقرارات رئاسية أنه سوف يتم زيادة الرواتب لهذا الشهر كما أن الزيادة تصل حتى 50٪، وبناء على ذلك سوف يكون الحد الأدنى للرواتب 6000 جنيه مصري، نجد أنه تم زيادة تتراوح ما بين 1000 وحتى 1200 جنيه، يجب العلم أنه تم زيادة الحوافز أيضا وذلك لتكون 500 جنيه للعاملين في الدرجة السادسة وتزيد 50 لكل درجة إضافية وذلك لتصل حتى 900 جنيه.

موعد صرف رواتب شهر مارس

صرحت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 والتي من المقرر أن تكون بداية من يوم الخميس الموافق 21 يناير 2024 وتستمر لمدة 5 أيام ليكون آخر يوم الصرف هو الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

زيادة معاشات شهر مارس 2024

يجب العلم أن المعاشات سوف تشهد زيادة مرتفعة أيضا والتي من المقرر أن يتم زيادة المعاشات الاجتماعية بنسبة تصل حتى 13٪، بينما من المقرر زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15٪.