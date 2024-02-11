الدولار رخص خالص ياولاد.. انخفاض غير مسبوق لسعر الدولار اليوم الاحد 11 فبراير 2024.. ويصل لرقم قياسي جديد!!

الكثير من الناس يبحث عن اسعار الدولار لانها متغيره بين كل لحظة واخرى، شهد متوسط أسعار الدولار في مصر تراجعًا خلال تداولات السوق السوداء اليوم الأحد الموافق لـ11 فبراير 2024، تناقصا بمقدار قيراط وثلاثين قيراطًا وسط حالة من الفوضى التي انتابت السوق،كما تسود حالة من الترقب للإعلان عن تحديد موعد لقرار التعويم المرتقب للجنيه المصري، بالإضافة إلى البحث حول زيادة قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، مع استقرار السعر الوسطي للدولار مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق للحادي عشر من فبراير لعام 2024، في البنوك ومؤسسات الصرافة بمصر

انخفض سعر للدولار اليوم في السوق السوداء

يهتم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال بمتابعة أعلى قيمة للدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية او السوق السوداء اليوم، وقد شهد الدولار تراجعاً في قيمته حيث وصل بين 58 و 57 جنيه مصري، مما يُمثّل انخفاضاً كلياً من القيمة القصوى التي بلغت 71 جنيه بفارق يقرب من 13 جنيه. يُرجّح أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع زيارة الوفد الخاص بصندوق النقد الدولي إلى مصر. وفيما يتعلق بالسوق غير الرسمية، فقد سُجِّل سعر الدولار كما يلي:

1 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد بسعر 58.4 جنيه مصري

5 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد بسعر 291.9 جنيه مصري

10 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد سعر 583.8 جنيه مصري

25 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد بسعر 1,459.5 جنيه مصري

50 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد سعر 2,919.0 جنيه مصري

100 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد بسعر 5,838.0 جنيه مصري

500 دولار أمريكي يساوي يوم الاحد بسعر 29,190.0 جنيه مصري

ألف دولار أمريكي يساوي يوم الأحد بقيمة ثمانية وخمسين ألف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً مصرياً.

مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي يساوي يوم الاحد يساوي مئتين وواحد وتسعين ألف وتسعمائة جنيه مصري.

عشرة آلاف دولار أمريكي تساوي خمسمائة وثلاثة وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ الدولار على استقراره في السوق المحلي اليوم، حيث بلغ سعر الشراء له 30.75 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB

ثبتت قيمة الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، إذ وصلت إلى 30.85 جنيه مصري لعمليات الشراء و30.95 جنيه مصري لعمليات البيع.