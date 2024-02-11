رابط منصة نور.. شرح كيفية نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى بشكل إلكتروني عبر نظام نور المعتمد من وزارة التعليم السعودية

نظام نور هو إحدى الأنظمة التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويتضمن العديد من الخدمات التي تسهم في العملية التعليمية للطلاب والمعلمين والمناهج التعليمية، سنتناول في هذا المقال طريقة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور، مع ذكر الرابط الرسمي للمنصة، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن نظام نور

نظام نور هو نظام تعليمي إلكتروني يوفر خدمات تسهل العملية التعليمية وتعزز التواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، يمكن نقل الطلاب بين المدارس بشكل إلكتروني من خلال تقديم طلب عبر منصة نور، حيث يقوم ولي الأمر بإدخال بيانات المدرسة المستهدفة وتقديم إثبات لعنوان السكن، يتضمن النظام خدمات مثل معرفة نتائج الطلاب، وتيسير عملية النقل بين المدارس، وتسجيل الأبناء للالتحاق بالصف الأول، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لتحقيق الأهداف التعليمية.

كيف يمكن نقل الطلاب عبر نظام نور من مدرسة إلى أخرى بشكل إلكتروني؟

طريقة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور تتم بشكل إلكتروني وفق الإجراءات التالية التي أوضحتها وزارة التعليم:

يقوم ولي الأمر بالولوج إلى منصة نور عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يتم النقل إلى صفحة “طلب نقل إلى مدرسة” حيث يقوم بملء بيانات المدرسة المستهدفة يتعين على ولي الأمر تقديم إثبات لعنوان السكن، ثم يقوم بالتأكيد على طلب النقل عبر الضغط على أيقونة التثبيت

الآن يتبقى على ولي الأمر الانتظار حتى اكتمال عملية تثبيت الطلب.

ما هي الخدمات التي يقدمها نظام نور للطلبة والأساتذة؟

نظام نور يتضمن عدة خدمات تسهم في تحسين العملية التعليمية وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية، ومن هذه الخدمات: