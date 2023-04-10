زاد الاهتمام بتردد قناة كراميش الجديد 2023 للأطفال بشكل كبير، حيث تحظى هذه القناة بنسبة مشاهدة عالية جدًا، وزادت عمليات البحث في محرك جوجل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب رغبة الملايين من الأطفال في مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تعرض على هذه القناة المميزة، نقدم لكم تردد قناة كراميش للأطفال 2023 بعد التحديث وطريقة ضبط القناة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة كراميش للأطفال 2023 بعد التحديث وطريقة ضبط القناة

يمكن الآن لجميع ولي أمر الأطفال العرب في جميع دول العالم التقاط إشارة بث قناة كراميش، وذلك للاستمتاع بالبرامج التي تخص الأطفال وتساعدهم على قضاء أوقاتهم بشكل مسلٍّ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

تردد قناة كراميش للأطفال 2023 علي نايل سات

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11603.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كراميش للأطفال 2023 علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب رأسي.

التردد هو 11390.

القمر الصناعي عرب سات.

تعرض قناة كراميش عددًا كبيرًا من الأغاني والبرامج المصممة للأطفال التي يمكن للكبار الاستمتاع بها طوال ساعات النهار. وبسبب عروضها المثيرة للاهتمام للأطفال، يمكن قضاء وقت مسل من خلال مشاهدة هذه القناة.

طريقة ضبط قناة كراميش علي جهاز الاستقبال

يُمَكِّنُكَ الآنَ ضَبْطُ تَردِيدِ قَناةٍ جديدةٍ تُسْمى “كراميش” بِالرَّقْم 2023، وذلك عَبر إِشارات صُنّاعِيّةٍ من القمر الصّناعي نايل سات. وفيما يلي الخطوات المُفْصّلة

وإذا أردنا تغيير القناة نفذ الخطوات التالية: أولاً، نضغط على زر المشغل. ثانيًا، نستخدم الأزرار المختلفة لنتصفح بين القنوات المتاحة. وأخيرًا، نضغط على زر التأكيد للاختيار.

ثم نختار كلمة options من القائمة.

بعد ذلك نختار كلمة Installation.

نقوم بتحديد القمر الصناعي علي نايل سات.

يجب إدخال تردد القناة الجديد.

ثم الضغط على زر الحفظ.

قدمنا لكم تردد قناة كراميش للأطفال 2023 بعد التحديث وطريقة ضبط القناة، تعتبر قناة كرميش واحدة من القنوات التي تستهدف الأطفال في نطاق أعمار يتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة عشر عامًا، وتأسست هذه القناة في 15 فبراير 2009 في الأردن، يتميز هذا البرنامج بتقديمه مجموعة من الأغاني والفقرات والكليبات، حيث اشتهر نام يلا نام وواء واء. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض أفلام رسوم متحركة التي تحمل هدفًا تعليميًا للأطفال عن آداب الطعام والنظافة، كما تسعى لتنشئة أخلاقية سليمة.