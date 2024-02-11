“زلزال وقلق بالمحلات”.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم + عيار 21 بيع وشراء بالمصنعية || سعر الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 استقرار في أسعار أعيرة الذهب المختلفة بعد أن شاهدت آخر ارتفاع لها يوم الجمعة الماضي ليحافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر ارتفاع له بقيمة 40 جنيه، بينما استقر سعر عيار 18 على آخر ارتفاع له بنحو 25 جنيه، وعالميا لم يسجل سعر الذهب بالدولار أي تغيرات نتيجة لإجازة البورصة العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال الفترة الماضية، حيث قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة ل 2%، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024

وضح أمير رزق في تصريحات خاصة له أن سعر الذهب جاء في حالة استقرار، وذلك تزامنا مع إجازة بورصة الذهب العالمية اليوم الأحد 11 فبراير 2024 وتسجل أعيرة الذهب كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 4229 جنيه مصري بعدما كان يسجل 4194 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 3700 جنيه مصري بعدما كان يسجل 3670 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 3171 جنيه مصري بعدما كان يسجل نحو 3146 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29600 جنيه مصري، بعدما كان يسجل نحو 29360 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 بالمصنعية