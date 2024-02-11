الحديد رخص خالص النهارده.. انخفاض غير مسبوق لأسعار الحديد اليوم الاحد 11 فبراير 2024.. قوم ابني للعيال يلا!!

شهدت أسعار مواد البناء بما في ذلك الحديد والأسمنت انخفاضاً كبيراً في الأسواق خلال يوم الاحد المصادف للحادي عشر من شهر فبراير للعام 2024، إذ انخفضت تكلفة الطن بأكثر من 1500 جنيه مصري في القطاع الاستثماري، بناءً على ما كشفت عنه الإحصائيات التي أصدرتها منصة إلكترونية رسمية تتبع مجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز

سنقدم لكم فيما يلي، من خلال التحقق من القيمة الحالية للحديد في السوق المصري وبالتحديد لمنتجات حديد عز، قائمة بأحدث أسعار الحديد

وصل سعر حديد عز في اليوم الاحد إلى حوالي 49,920 جنيهاً مصرياً.

وصل سعر حديد بشاي اليوم الاحد إلى حوالي 42,900 جنيه مصري.

ارتفع سعر الحديد المستخدم في البناء اليوم الاحد إلى حوالي 55,500 جنيه مصري.

وصل اليوم الاحد سعر حديد المعادي إلى حوالي 54,500 جنيه مصري.

وصلت اليوم الاحد قيمة حديد الكومي إلى حوالي ٤٩٬٥٠٠ جنيه مصري.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم الاحد إلى حوالي 55,250 جنيهاً مصرياً.

وصل اليوم الاحد ثمن حديد عطية إلى حوالي 55250 جنيهاً مصرياً.

اخر اسعار الحديد يوم الاحد