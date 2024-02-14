“ألعبها مع صحابك NOW“ طريقة تنزيل جراند ثيفت اوتو Grand Theft Auto GTA 6 الأصدار الأخير 2024 لهواتف الأندرويد

تعتبر لعبة جاتا واحدة من ألعاب الفيديو الأسطورية والتي تم إطلاقها منذ سنوات عديدة، تنتمي اللعبة لفئة ألعاب العاب الاكشن وذلك بسبب الجرائم التي تحدث فيها، ولكن الذي لا يعرفه الكثير عن تلك اللعبة أنه يوجد مجموعة من المهمات التي يجب أن يتمها اللاعب من أجل الفوز فو المباراة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة.

لعبة Grand Theft Auto GTA 6

تدور قصة اللعبة حول رجل إجرامي كبير والذي يدعى تومي ويقوم بالكثير من العمليات الإجرامية المختلفة، كما أن تصميم المدينة الموجودة في اللعبة تم اتخاذه من تصميم مدينة فلوريدا، سوف يواجه اللاعب الكثير من العمليات التجارية الغير مشروعة والسهر مع فتيات الليل أو يكون قاتل مأجور، ولكن يجب العلم أن الإصدار الجديد يشمل الكثير من التحديثات المهمة والتي من أبرزها أنه من يقوم بارتكاب جريمة في اللعبة سوف يكون عقابه السجن.

تحميل لعبة جاتا 6 على الهواتف

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل اللعبة بنجاح:

في البداية يجب الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي في أجهزة الأندرويد، ويكون الآب ستور في هواتف الآيفون.

في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة Grand Theft Auto GTA 6.

قم بالنقر على زر التحميل، وانتظر حتى يتم الانتهاء من عملية تحميل وتثبيت اللعبة.

سوف تجد اللعبة تم تثبيتها بالفعل ضمن قائمة التطبيقات الخاصة بك، قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بها واتبع التعليمات لتبدأ باللعب.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو

تمتلك اللعبة مجموعة من الميزات والتي من أبرزها أنها تستخدم رسومات تعطي اللاعب شعور الواقع أثناء اللعب، كما أنها حرصت على إضافة سيارات ذات إصدار حديث.