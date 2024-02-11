قائمة مسلسلات رمضان 2024 علي القنوات العربية والمنصات ومواعيد عرضها واهم القنوات الناقلة

اقتراب موعد حلول رمضان 2024 والذي يتم بداية في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين والتي يتم عرضها خلال شهر رمضان ومن خلال مقالنا سنتعرف على مواعيد مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

لم يتم الاعلان من قبل اي قناة على مواعيد عرض المسلسل ومن ضمن هذه القنوات التي تعرض مسلسلات رمضان وهي cbc، وcbc دراما، وقناة ON، وقناة ON دراما، وقناة dmc، وقناة dmc دراما، و mbc، وقناة mbc مصر.

أهم مسلسلات رمضان خلال 2024

مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي.

كذلك مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي.

أيضًا مسلسل الكبير 8 لأحمد مكي.

كذلك مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز.

مسلسل ألف ليلة وليلة للفنان ياسر جلال.

أيضًا مسلسل المعلم لمصطفى شعبان.

عرض مسلسل حق عرب للفنان احمد العوضي.

مسلسل بيت الرفاعي لأحمد رزق.

عرض مسلسل دون مقابل لهاني رمزي.

كذلك عرض مسلسل جري الوحوش لنضال الشافعي.

مسلسل صدفة لريهام حجاج.

أيضًا مسلسل المداح اسطورة العودة لحمادة هلال.

مسلسل أولاد الحاج متولي لنرمين الفقي.

مسلسل مسار إجباري لأحمد داش.

مسلسل صلة رحم لإياد نصار وأسما أبو اليزيد.

مسلسل لانش بوكس.

تردد قناة MBC مصر النايل سات

هي من القنوات التي تعرض عدد من المسلسلات خلال شهر رمضان وتعتبر من ضمن اهم القنوات التي يفضل عدد كبير من المشاهدين وجاء التردد الخاص بالقناة على النحو التالي وهو كما يلي: