للسعوديين وغير السعوديين أكثر من 34 فرصة عمل في السعودية في مختلف التخصصات

أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وفرص عمل في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الوظائف الفنية وفرص العمل المتاحة بالسعودية:-

فني ميكانيكي عام.

– فني ميكانيكا ديزل مولدات.

– فني أعمال صحية (سباك).

– فني ميكانيكا مضخات.

– فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).

– مشغل محطة صرف ومعالجة مياه.

– وظيفة فني تكييف في (باكج- أسبليت- شباك).

– فني كهرباء ضغط منخفض.

– فني كهرباء ضغط متوسط.

– فني ومشغل محطة طاقة كهربائية.

– فني إلكترونيات.- فني وسائل أمن وسلامة.

– فني حدادة ولحام.

– فني نجارة.- بلاط/ مليس.

– عاملة نظافة.

– مخطط ومجدول.

– رسام أوتوكاد معماري.

– فني ميكانيكا مضخات.

– فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).

– فني وسائل أمن وسلامة.

– فني نجارة.

– فني دهانات.

– بلاط/ مليس.

– عامل عادي.

– وظيفة متوفرة لعامل مغسلة مهمته (استلام- غسيل- كوي- توزيع- تغليف ملابس).

– خياط/ خياطة.

– عامل نظافة.

– فني وعامل زراعي.

الوظائف الهندسية المتاحة للعمل بالسعودية:

– مهندس جودة وسلامة.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس محطة طاقة كهربائية.

– مهندس مدني.

– مهندس جودة وسلامة.

– مهندس كهرباء.

متطلبات الوظائف:

1- الأفضلية للمواطنين السعوديين، وأيضا للمقيمين الأجانب والشركة قادرة على نقل كفالتهم.

2- يجب أن يكون لديهم خبرة في المجال المطلوب.

3- إجادة استخدام تطبيقات Microsoft Office.

4- يجب أن يكون المتقدمون لديهم مهارات اتصال ممتازة.

5- يجب أن يكون المتقدمون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول.

طريقة التقديم:

– يتم التقديم لتلك الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.