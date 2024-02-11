عربي و دولي
الحق الآن عروض وخصومات كارفور … عروض كارفور شهر رمضان 2024 مجلة كارفور Carrefour magazine
الحق الآن ...أهم عروض وخصومات كارفور ... عروض كارفور لشهر فبراير 2024 مجلة كارفور Carrefour magazine
أصبحت من ضمن ما يبحث عنه الكثير من المواطنين وانه سيتم الاعلان عن الكثير من عروض وخصومات كارفور والتي تعمل على توفير كافة السلع التي يحتاج لها كافة البيوت ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض كارفور شهر رمضان 2024 مجلة كارفور Carrefour magazine.
عروض وخصومات كارفور شهر رمضان 2024
يتم تقديم عروض كارفور كل شهر ويتابعه الكثير من العملاء للتعرف على هذه العروض التي يتم القيام بها بشهر رمضان ووصلت نسبة الخصومات ما بين 20 حتي 40% على كافة العروض من كافة السلع الغذائية ويمكن أن يتم الاستفادة من كافة العروض التي يتم عرضها على الاجهزة الموجودة في كارفور والتي يقبل الكثير عليها من المقبلين على الزواج.
عروض كارفور
يتم عرض عدد من المنتجات والتي من بينها:
- يتم تقديم عرض على تلفزيون تورنادو 32 بوصة والذي يعرض بسعر 4799 بدلا من 6999.
- كما يقدم عرض على تلفزيون شارب 55 بوصة والذي أصبح يعرض بسعر 19999.
- أما عن سعر غسالة ال جي بسعة 8 كيلو متوفرة بسعر 31600.
- غسالة صحون بيكو بسعر 21689 بدلا من 23689.
- تم توفير مكنسة تورنيدو تتوفر بسعر 2499 بدلا 3129.
- أما عن سعر شاشة تلفزيون فريش 32 بوصة بسعر 5299.
- شاشة ذكية إنش 43 بوصة بسعر 9000 بدلا من 11999.
- جهاز تلفزيون جاك 32 بوصة بسعر 4999 بدلا من 8000.
- كما أنه يتم تقديم عرض على تلفزيون فريش 40 بوصة بسعر 6799 بدلا من 8999.
- يعتبر كارفور من ضمن أهم الهايبرات الكبيرة التي تعرض عدد كبير من المنتجات ويوجد فروع في كافة الدول وتعرض نفس نسبة الخصومات على كافة ما يحتاجة البيت.