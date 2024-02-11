الحق احجز شقتك الآن .. تعرف على أهم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تعتبر من ضمن ما تقدم لكافة الاسر المحتاجة حيث أنها تعمل على تقديم الوحدات السكنية، التي يمكن أن تكون جاهزة للسكن باسعار مدعمة من الدولة وقابل للتقسيط المريح ويصل إلى 25 عام، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أهم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يوجد عدد من المعايير التي لابد من توافرها للحصول على شقق لاسكان ومنها:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

كما أنه لابد من أن يصل عمر المتقدم ما بين 21 سنة و 50 سنة

وصل الراتب الشهري للشخص الغير متزوج ما يتراوح بين 1200 جنيه و 6000 جنيه أما المتزوج يتراوح ما بين 3500 جنيه و 8000 جنيه

كما أنه لابد من أن يكون قدم في الإعلان 16 الخاص بمشروع الاسكان المعلن عنه.

لابد الا يكون الشخص حاصل على وحدة سكنية من قبل تابعة لشقق الإسكان الاجتماعي.

يكون الشخص المتقدم من محدودي الدخل.

ما هي أهم الشروط الخاصة بالوحدات

توجد عدة شروط خاصة بالوحدات التي يحصل عليها الشخص ومنها:

لابد من أن يتم تقديم التقديم الخاص به على الوحدة من خلال كراسة الشروط.

كما انه لابد ان يدفع أي مبالغ إضافية أو جدية حتى يتم استكطمال طلب الحجز في الوحدات المعلنه.

حيث أنه يجب على المتقدم أن يدفع رسوم جدية لاستكمال الحجز والتي تبلغ 6000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان