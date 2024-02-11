” هتاكل لحد لما تقول بس “.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق + سعر الفراخ البيضاء والبيض النهاردة.. ياترى بقت بكام !!

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في الفترة الماضية بالمحلات التجارية بقيمة 2 جنيه، وجاء ذلك وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن، وزادت عمليات البحث عبر جوجل من قبل الكثير من المواطنين بشكل عام، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير 2024.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر ما بين حوالي 90 و91 جنيه مصري، حيث تصل لسعر يتراوح ما بين 108 و112 جنيه في الأسواق، وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي

استقر سعر الفراخ البلدي اليوم بقيمة 140 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الحمراء

سجلت الدواجن الحمراء اليوم سعر يتراوح ما بين 110 و111 جنيه مصري، أما بالنسبة لدواجن الأمهات في الأسواق استقر سعرها عند 78 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه مصري.

أسعار البانيه اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم في محلات الدواجن بالأسواق حوالي 220 وقد تصل إلى 250 جنيه للكيلو وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

كيلو الأوراك يتراوح سعر الكيلو ما بين 90 و100 جنيه مصري.

الكبد والقوانص يتراوح سعر الكيلو ما بين 90 و100 جنيه مصري.

الأجنحة يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و60 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض اليوم