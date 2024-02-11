بضغطة واحدة.. نزل جميع ترددات قنوات النايل سات على جهازك وعيش اللحظة

تقوم شركة النايل سات بإطلاق مجموعة من الترددات المختلفة التي تشمل العديد من القنوات الفضائية، حتى أنه يمكن مشاهدة أفضل القنوات ومتابعتها على مدار الساعة، إضافة إلى أن هناك ملايين المشاهدين يرغبون في معرفة الترددات الجديدة الخاصة بالنايل سات، وفي السطور التالية نوضح لكم كل هذه الترددات بحيث يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة دي ام سي 2024 النايل سات

يتمثل التردد الجديد لقناة دي ام سي على النايل سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 12092.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

قناة القاهرة والناس على النايل سات

ولكي يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة القاهرة والناس على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 11430.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب القناة هو رأس.

تردد قناة النهار دراما

ويمكن معرفة التردد الجديد لقناة النهار دراما على النايل سات، وفقًا للأتي: –

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الجديد هو 27500.

استقطاب القناة هو عمودي.

تردد Cbc دراما على النايل سات

كما يمكن استقبال التردد الجديد لقناة Cbc دراما، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة هو 11488.

استقطاب القناة هو أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

كيفية تنزيل تردد قنوات النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال التردد الجديد لقنوات النايل سات، كما يلي:-