أبيض وبلدي.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في الأسواق وللمستهلك

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ضمن عمليات البحث الأولى على جوجل بشكل يومي وخاصةً بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة،قبل سابق كان هناك أمور أخرى تشغل المواطنين كيف يدبرون مبلغ من المال لتأمين مستقبلهم، لكن بسبب الغلاء أصبحت اهتمامات الملايين من المواطنين كيف يدبرون أنفسهم ويجلبون احتياجاتهم اليومية من الطعام والشراب، هناك فئة كبيرة من الشعب لا يستطيعون شراء اللحوم الحمراء لتجاوزها 400 جنيه يلجأون لشراء الدواجن البيضاء والبانية والأوراك لأنها تقل في السعر كثيراً عن أسعار اللحوم الحمراء الطازجة

كما أصبح شراء اللحوم المجمدة عبء كبير على رب الأسر لارتفاع أسعار بعد قفزة الدولار في البنوك والأسواق، وهذا لأن اللحوم المجمدة يتم استيرادها من الخارج، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم آخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

تختلف أسعار الدواجن حسب المنطقة السكنية لكن بنسبة بسيطة جداً ما بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات في الكيلو وتأتي أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 على النحو التالي:.

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق ما بين 95 جنيه وحتى 97 جنيه.

كما يسجل سعر الدواجن الساسو اليوم ما بين 105 وحتى 110 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي من 125 جنيه وحتى 130 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الدجاج الأمهات نحو 80 جنيه.

كيلو الأوراك 105 جنيه.

سعر كيلو البانيه 200 جنيه.

كيلو الكبد والقوانص نحو 90 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

ارتفع الأسعار جعل المواطنين يشعرون بضرر كبير لعدم قدرتهم على شراء الكثير من السلع، ارتفعت أسعار الدواجن بجميع أنواعها في الأسواق بشكل جنوني، وجاءت سبب الزيادة بعد ارتفاع سعر الدولار الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في الأسواق، مما ارتفعت أسعار الأعلاف المسؤولة عن تسمين الدواجن البيضاء لإخراج أوزان مناسبة طوال دورة التسمين 45 يوم، حيث كشف مسؤول شعبة الدواجن أن الأسعار سوف تتراجع الفترة القادمة مع بداية خفض أسعار الأعلاف مع تراجع الدولار .