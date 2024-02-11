” طلعو من المولد بلا حمص”.. صدمة للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص بشأن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمرتبات 2024.. حظهم كده !!

قام مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال بالتأكيد على أنه منذ إعلان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضم هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكن لم يعلن عن تحديد موعد بشأن موقف القطاع الخاص، ووضح أن مبلغ زيادة الحد الأدنى للأجور يكون بقيمة 2000 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

تصريحات مجدي البدوي بخصوص القطاع الخاص

قام مجدي البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة الذي يتم إذاعته عبر قناة القاهرة والناس بتوضيح أن الفرق بين الحد الأدنى في القطاع العام والقطاع الخاص كبير جدا يصل قيمته إلى 2500 جنيه مصري، ووضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تحتاج إلى جهد ووقت كبير، حيث تعتبر تحديات القطاع الخاص كبيرة جدا وحاليا لا تقدر الشركات على رفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة، ولكن يجب على الحكومة تقديم المميزات والدعم للقطاع الخاص للشركات لكي تتمكن من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور.

قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بتوجيه حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وسوف يتم تنفيذها بداية من شهر مارس القادم، وتضم هذه القرارات كالتالي: