مبروكـ.. Link الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا الرسمي

يرغب الكثير من الطلاب في الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2024 العراق، حيث أتم الطلاب اختباراتهم في نهاية شهر يناير الماضي، ويعيش الطلاب في هذه الأيام حالة من الترقب والقلق انتظارًا لنتائج الصف الثالث متوسط؛ لأن هذه المرحلة هي البوابة الرئيسية للدخول إلى المرحلة الثانوية، وتعمل الوزارة بكل دقة للانتهاء من أعمال تصحيح الدفاتر والرصد، كما أعلنت أنه سيتم ظهور النتائج عبر موقعها الرسمي، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق سيتم بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي دون حاجة إلى التوجه للمدارس؛ وذلك يتم فور انتهاء أعمال التصحيح الجيد للدفاتر ورصد الدرجات وهذه الأمور تستغرق وقتًا ضمانًا لخروج النتيجة بشكل دقيق ومُرضي دون وقوع أي خطأ.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق

يمكن لطلاب مرحلة الصف الثالث متوسط بالعراق الاستعلام عن نتائجهم عن طريق الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

اختر من القائمة التي ستظهر أمامك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها وذلك بالنقر على مربع اسم المحافظة.

اكتب اسم الطالب ورقم المقعد بطريقة صحيحة في الحقل المخصص له.

تحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

قم بالنقر على خيار عرض النتائج، أو قم بتحميلها بصيغة pdf.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط العراق

لم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية حتى هذه اللحظة بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط بالعراق عبر موقعها الرسمي، حيث من المؤكد أن عمليات التصحيح لازالت مستمرة، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالإعلان عن موعد ظهور النتائج قريبًا بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.