الآن“ لينك منصة مظلتي ”الخاص باستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الآن يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن كشوف الأسماء المشمولة ببرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية.

ومن أجل توضيح الخطوات اللازمة لاستخراج هذه الأسماء، يسر موقع البديل أن يقدم لكم شرحاً مفصلاً خلال الفقرات التالية.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يطلب منك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع منصة “مظلتي” على الإنترنت.

2. انقر على الزر المشار إليه ب “استعلام”.

3. ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك إدخال رمز التحقق، قم بإدخال الرمز المعروض في الحقل المخصص له.

4. بعد ذلك، قم بإدخال جميع المعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها.

5. بمجرد الانتهاء من ملء الحقول المطلوبة، انقر على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

6. ستتمكن بعد ذلك من البحث عن اسمك في قوائم الأسماء التي تم تحميلها.

المقصود بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق يهدف إلى توفير حياة أفضل للأسر الفقيرة، حيث يمكن للمواطنين والمواطنات في العراق تقديم طلباتهم الإلكترونية للحصول على هذا الدعم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن يجب توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على الموافقة الفورية والسريعة عند تقديم طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

معلومات حول الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات والدعم للمواطنين في العراق ومنها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

معلومات حول الموقع الرسمي للوزارة

يمكنك القيام بإجراءات البحث التالية:

1. قم بفتح محرك البحث الخاص بك (مثل جوجل أو بينج).

2. اكتب “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق” في حقل البحث.

3. ستظهر لك نتائج البحث المتعلقة بالوزارة، تحقق من الروابط الموثوقة والمواقع الرسمية التي تحمل اسم الوزارة.

4. انقر على الرابط المناسب الذي يعد إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

عند الوصول إلى الموقع الرسمي، ستتمكن من العثور على معلومات مفصلة حول برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات المتاحة وكيفية التقديم لها، كما يمكنك العثور على معلومات الاتصال بالوزارة إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة أو التوضيح.