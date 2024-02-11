“لمتابعي المسلسل التركي قيامة عثمان” .. اعرف مواعيد عرضه وأهم القنوات الناقلة له في الوطن العربي 2024

يعتبر مسلسل “قيامة عثمان” إحدى الأعمال الفنية التي أثرت بشكل كبير في قلوب المتابعين، حيث يعود تشوق المتابعين وحبهم لهذا المسلسل إلى عدة عوامل تجمع بين الروح التاريخية القوية والأداء المميز للممثلين والجهد الإنتاجي الضخم الذي شهده، ويقدم “قيامة عثمان” رحلة ممتعة إلى الفترة التاريخية الملحمية لقيام الدولة العثمانية، حيث يُسلط الضوء على قصة السلطان عثمان الأول، مؤسس الإمبراطورية العثمانية، ويعكس المسلسل بشكل رائع الأحداث والصراعات السياسية والعسكرية التي رافقت هذه الفترة الهامة في التاريخ الإسلامي، كما أن التصوير الدقيق للشخصيات التاريخية، والتفاصيل الدقيقة في الإعدادات والملابس، يضفي على المسلسل طابعًا واقعيًا ويجذب الجمهور بشكل فوري.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

يُعرض “قيامة عثمان” باللغة التركية على قناة ATV يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت العاصمة التركية أنقرة، وبالنسبة للجمهور العربي، يتاح لهم متابعة المسلسل باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، حيث يُعرض يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الرياض.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

يتم عرض مسلسل “قيامة عثمان” الموسم 5 عبر عدة قنوات فضائية، ومن بين هذه القنوات:

قناة ATV التركية: تعتبر واحدة من أهم القنوات التركية وهي القناة الأصلية لعرض المسلسل.

قناة الفجر الجزائرية: تقوم بنقل المسلسل مدبلجًا إلى اللغة العربية ليصل إلى جمهور الناطقين بها.

قناة اليرموك الأردنية: تقوم بعرض المسلسل للمشاهدين في المملكة الأردنية.

قناة الصعايدة: تقدم المسلسل للجمهور في مصر وبعض دول العالم العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد الفجر الجزائرية على قمر النايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

أما بالنسبة لتردد قناة ATV التركية على النايل سات، فهو كما يلي: