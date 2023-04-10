تكاثرت الأقاويل والتساؤلات حول موعد إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء في مصر، إلا أنه تم الإفصاح عن موعدهما الرسمي اليوم، بعد اجتماع مجلس الوزراء تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، صرحت الحكومة بالتاريخ المحدد للإجازة الرسمية في مناسبات عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، نقدم لكم موعد إجازة عيد الفطر 2023 لموظفي القطاع العام والخاص، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 لموظفي القطاع العام والخاص

وفقًا لتصريح من مجلس الوزراء، سيكون هناك فترة من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، حيث ستصبح إجازة رسمية مع دفع الأجر لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة بالإضافة إلى المؤسسات المحلية.

يتم الإعلان في الوقت المناسب للمواطنين، وأفراد من فئات مثل الموظفين والطلاب، مما يسمح لهم بالتخطيط للرحلات العائلية، والاستمتاع بعطلاتهم.

تعهدت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن مواعيد إجازات عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء للموظفين في الشركات الخاصة خلال الساعات المقبلة، كما أكدت على حق الأرباب في تعويض موظفيهم خلال فترات الإجازات الرسمية.

تمثل هذه الأعياد فرصة للجميع للاستجمام والتمتع بوقت العطلة، وقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء، إضافةً إلى الاحتفال بأحداث مهمة في تاريخ البلاد. نرغب في تمني أجازة سعيدة لجميع المصريين.