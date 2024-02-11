“هيصي يا ست الكل واعملي على الفطار أومليت” .. انخفاض في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في مصر

لقد شهدت أسعار الدواجن، بما في ذلك الدواجن البيضاء والبيض، تقلبات كبيرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت هذه الفترة بانخفاض في أسعار الدواجن نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومع ذلك، تأثرت هذه الأسعار بمجموعة من العوامل، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ خلال الأيام الأخيرة، وترجع أسباب هذا التقلب في الأسعار إلى العديد من العوامل، منها تقلبات سعر صرف العملة، وتكاليف الإنتاج، وظروف السوق العامة، ومن المهم أن يكون المستهلكين على دراية بتلك التغيرات لاتخاذ القرارات المناسبة.

أسعار البيض اليوم في مصر 2024

سجل سعر طبق البيض الأبيض بمتوسط 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ووصل إلى المستهلك بحوالي 125 جنيهًا، أما في الأسواق، فتتراوح أسعار البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للطبق.

سجل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك بحوالي 165 جنيهًا.

أما سعر البيض البلدي، فسجل بمتوسط 140 جنيهًا للطبق، ووصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

فيما يتعلق بأسعار الدواجن اليوم، سجل سعر نحو 90 جنيهًا للكيلو الواحد في حالة الدواجن البيضاء، بعد أن وصلت إلى 95 جنيهًا في المزرعة، أما بالنسبة للدواجن الساسو، فقد وصلت إلى 100 جنيه، بينما بلغ سعر الدواجن البلدي حوالي 120 جنيهًا، حيث أن تلك التغيرات في الأسعار تعكس التقلبات التي يمر بها سوق الدواجن، وتُظهر تأثير العديد من العوامل مثل تكاليف الإنتاج والعرض والطلب على المستوى المحلي، كما يُفضل للمستهلكين تتبع تطورات الأسعار بانتظام من أجل التخزين أيضا لقدوم شهر رمضان.