منصة مظلتي.. كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تزايدت عمليات البحث على رابط منصة مظلتي للإستعلام على كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 والاخيرة للعام المنقضي 2023، حيث يمنى كل متقدم النفس بأن يكون ضمن سعداء الحظ الذين وافقت عليهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة من الحكومة العراقية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وبعض الفئات الاخري وسط عملية الغلاء الكبيرة التي تسيطر على البلاد خلال ألأوانه الأخيرة، ووضعت الوزارة شروط الرعاية الاجتماعية والتي يجب على المتقدم أن تتوافر فيه تلك الشروط للحصول عليها.

منصة مظلتي

تشهد منصة مظلتي زيارات مكثفة خلال تلك اللحظات من قبل المتقدمين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية مما أصاب المهندسون المسئولون على تقنية المنصة بالقلق خوفا من تعرضها لأي أعطال سبب هذا الضغط وجعلهم على أتم استعداد للتدخل أي وقت لمعالجة اي مشكلة سريعا وفتح الموقع في أسرع وقت أمام الزوار، حيث تعد منصة مظلتي أحد أهم وأشهر المنصات الإلكترونية في العراق التي تقدم للجمهور العديد والعديد من الخدمات.

كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حتي هذه اللحظة لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة، ولكن جميع التوقعات والتكهنات تؤكد أن الوزارة اقتربت من كشف الستار على كشف المشمولين بالرعاية وذلك بعد الانتهاء من عملية الفرز والمراجعة وتحديد العناصر المستحقة من عدمها ويمكنك الإستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية من خلال الخطوات التالية:

الدخول أولا على رابط منصة مظلتي.

اضغط على ايقونة الرعاية الاجتماعية.

ادخل البيانات المطلوبة الممثلة في الاسم ورقم هويتك.

قم بتحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

اضغط على كلمة استعلام.

سوف تفتح لك نافذة جديدة تحتوي على التفاصيل.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق