ثبتها وتابع الهندي.. تردد قناة زي الوان Zee ALwan الجديد 2024 على نايل سات

هناك الكثير من القنوات على الساحة الفضائية لكن نجد أن البحث عن تردد قناة زي الوان Zee ALwan الجديد 2024 مرتفع جداً ولن يتوقف للحظة واحدة، وخاصةً بعد أن أعلنت القناة عن عرض باقة جديدة من المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة باللغة العربية، تعمل قناة زي ألأوان على مدار 24 ساعة وتبث طاقتها بالكامل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

زي ألوان هي قناة عربية انطلق البث التجريبي الأول لها 10 من يوليو سنة 2012 وهي قناة إماراتية لديها عدة أخوات منها زي أفلام والتي تعبر كبداية للانطلاق وذات شهرة وشعبية واسعة، استطاعت زي ألوان أن تحصد أعلى نسب من المشاهدة على الأعمال المميزة التي تنقلها على الشاشة، وهذا ما جعلها تحظى على إعجاب الملايين ويتابعها فئات عمرية مختلفة بين رجال ونساء وأطفال وكبار السن، تابعوا التقرير التالي للإطلاع على تردد قناة زي الوان Zee ALwan الجديد 2024.

تردد قناة زي الوان Zee ALwan الجديد 2024

تألق وشهرة ونجاح تمكنت قناة زي ألوان من تحقيقه في فترة زمنية قصيرة، وأصبح يتابع القناة ملايين الجنسيات من شتى الدول العربية، تهتم القناة بنوعية المحتوى الهندية، وهي أول قناة عربية تنقل المحتوى الهندي مدبلج باللغة العربية، تقدم كبير حققت القناة ومازالت تسعى لتقديم أقوى وأفضل محتوى هندي وتركي على الإطلاع، زي ألوان تعمل بشكل مجاني وتمتلك أقوى إشارة وصورتها من أنقى ما يكون وصوتها قوي جداً، يمكنكم تنزيل إشارة القناة على الجهاز بشكل يدوي عند وضع الرموز التالية:.

التردد: 11277.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

قائمة مسلسلات زي الوان