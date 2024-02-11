تكنولوجيا
“مقاوم للماء والغبار وحش سامسونج المنتظر” .. نظرة شاملة على المواصفات الموجودة في هاتف ” Samsung Galaxy S24 Plus”
مواصفات Samsung Galaxy S24 Plus
بعد أن تم إطلاق سلسلة Galaxy S24 الفاخرة في الأسواق العالمية في منتصف يناير، قامت شركة سامسونج بالكشف بشكل رسمي عن هذه السلسلة الرائدة في السوق المصري اليوم، مما أضاف لمسة من التكنولوجيا الفائقة لتلبية احتياجات مستخدميها في مصر.
مواصفات Samsung Galaxy S24 Plus
|الميزة
|المواصفات
|تقنية الـ NFC
|مدعومة
|شرائح الاتصال
|شريحتين Nano Sim
|شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G، 5G
|الأبعاد
|75.9×158.5×7.7 ملم
|الوزن
|197 جرامًا
|مقاومة للماء والغبار
|IP68
|نوع الشاشة
|LTPO AMOLED 2X
|حجم الشاشة
|6.7 إنش
|دقة الشاشة
|1440×3088 بكسل
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجا بايت UFS 4.0
|ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
|12 جيجا بايت
|معالج
|Exynos 2400 بتكنولوجيا النانو مع معالج رسومي
|الكاميرا الأمامية
|12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية (ثلاثية)
|– 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعم OIS
|– 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للزوم الحقيقي و30X ديجتال
|– 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع دعم Super Steady video
|تصوير الفيديو
|8K @ 24 و 30 إطارًا في الثانية، 4K @ 30 و 60 و 120 إطارًا في الثانية، FHD @ 30 و 60 و 240 إطارًا في الثانية، HD @ 960 إطارًا في الثانية
|بطارية
|4900 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط، وشحن لاسلكي 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي 4.5 واط
|نظام التشغيل
|Android 14 مع واجهة One UI 6.1 ومزايا الذكاء الاصطناعي
|الألوان المتوفرة
|أسود، رمادي، بنفسجي، أصفر
|الأسعار (تقديرية)
|مصر: 51,000 جنيه لنسخة 265 جيجا مع 12 جيجا رام
|السعودية: 4000 ريال لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام
عيوب Samsung Galaxy S24 Plus
- عدم دعم تركيب كارت ميموري لذلك لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية من خلال بطاقة الذاكرة.
- عدم دعم منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- الهاتف لا يتضمن بعض الملحقات الأساسية مثل رأس الشاحن والجراب في العلبة، مما قد يستدعي شراءها بشكل منفصل.