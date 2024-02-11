تكنولوجيا

“مقاوم للماء والغبار وحش سامسونج المنتظر” .. نظرة شاملة على المواصفات الموجودة في هاتف ” Samsung Galaxy S24 Plus”

مواصفات Samsung Galaxy S24 Plus

Rovana Hadyمنذ ساعتين
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"مقاوم للماء والغبار وحش سامسونج المنتظر" .. نظرة شاملة على المواصفات الموجودة في هاتف " Samsung Galaxy S24 Plus"
"مقاوم للماء والغبار وحش سامسونج المنتظر" .. نظرة شاملة على المواصفات الموجودة في هاتف " Samsung Galaxy S24 Plus"

بعد أن تم إطلاق سلسلة Galaxy S24 الفاخرة في الأسواق العالمية في منتصف يناير، قامت شركة سامسونج بالكشف بشكل رسمي عن هذه السلسلة الرائدة في السوق المصري اليوم، مما أضاف لمسة من التكنولوجيا الفائقة لتلبية احتياجات مستخدميها في مصر.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Plus

الميزةالمواصفات
تقنية الـ NFCمدعومة
شرائح الاتصالشريحتين Nano Sim
شبكات الاتصال2G، 3G، 4G، 5G
الأبعاد75.9×158.5×7.7 ملم
الوزن197 جرامًا
مقاومة للماء والغبارIP68
نوع الشاشةLTPO AMOLED 2X
حجم الشاشة6.7 إنش
دقة الشاشة1440×3088 بكسل
الذاكرة الداخلية256 جيجا بايت UFS 4.0
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)12 جيجا بايت
معالجExynos 2400 بتكنولوجيا النانو مع معالج رسومي
الكاميرا الأمامية12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
الكاميرا الخلفية (ثلاثية)– 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعم OIS
– 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للزوم الحقيقي و30X ديجتال
– 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع دعم Super Steady video
تصوير الفيديو8K @ 24 و 30 إطارًا في الثانية، 4K @ 30 و 60 و 120 إطارًا في الثانية، FHD @ 30 و 60 و 240 إطارًا في الثانية، HD @ 960 إطارًا في الثانية
بطارية4900 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط، وشحن لاسلكي 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي 4.5 واط
نظام التشغيلAndroid 14 مع واجهة One UI 6.1 ومزايا الذكاء الاصطناعي
الألوان المتوفرةأسود، رمادي، بنفسجي، أصفر
الأسعار (تقديرية)مصر: 51,000 جنيه لنسخة 265 جيجا مع 12 جيجا رام
السعودية: 4000 ريال لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام

عيوب Samsung Galaxy S24 Plus

  • عدم دعم تركيب كارت ميموري لذلك لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية من خلال بطاقة الذاكرة.
  • عدم دعم منفذ 3.5 ملم للسماعات.
  • الهاتف لا يتضمن بعض الملحقات الأساسية مثل رأس الشاحن والجراب في العلبة، مما قد يستدعي شراءها بشكل منفصل.
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Rovana Hadyمنذ ساعتين
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