موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

يستفاد من معاش تكافل وكرامة الكثير من المواطنين الذين يعانون من قلة الدخل والذين يرغبون معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير الأمر الذي جعل وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالإعلان عن هذا الموعد وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة عن هذا الموعد حيث أوضحت الوزارة أنه يتم بدء صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر فبراير بداية من يوم الخميس الموافق الخامس عشر من الشهر نفسه بالقيمة التي يتم صرفها شهريا بدون وجود أي زيادة جديدة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستطيع مواطني جمهورية مصر العربية المستحقين لمعاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن في البداية تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

. النقر بعد ذلك على خيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

يقوم المواطن أدخال البيانات الضرورية والتي تتمثل في كل من الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية.

في النهاية يتم النقر على بحث من أجل عرض موعد الصرف.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

من أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ما يلي: