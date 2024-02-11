“أخبار زي السكر”.. حقيقة تبكير مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة ليتم صرفها قبل شهر رمضان.. شوف هتقبض امتى

زادت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن حقيقة تبكير مرتبات شهر مارس ليتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقا لحزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تبكير صرف المرتبات.

حقيقة صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان الكريم

بخصوص هذا القرار لم تقم وزارة المالية بإصدار أي قرار بشأن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 وأن ما تم تداوله بخصوص صرفها قبل قدوم شهر رمضان الكريم ما هو إلا شائعات، ويبدأ شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسوف يتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة في مواعيدها المحددة.

زيادة المرتبات عام 2024

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري شهريا وذلك من بداية شهر مارس 2024، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بحد أدنى يصل إلى 1000 و1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية، والعمل على تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه مصري لكل درجة وظيفية، ليصل إلى 900 جنيه، وقامت وزارة المالية بتحديد 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024.