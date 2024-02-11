ثبت الان.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات بجودة عالية HD

يعد تردد قناة طيور الجنة 2024 من الترددات التي ازداد البحث عنها من قبل الآباء خلال الفترة الحالية، وهذا بعد تغيير ترددها القديم بسبب التحديثات الأخيرة لجميع الأقمار الصناعية، حيث يعرف أن القناة من أفضل قنوات الأطفال التي تعرض لهم أفضل المحتوى الكرتوني الذي يفضله جميع الأعمار، بالإضافة إلى تعليم المهارات الجديدة وغيرها من البرامج التي يستفيد الأطفال منها، ومن خلال مقالنا نتعرف على تردد القناة وأهم مميزاتها.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يعرف أن جميع الآباء يحتاجون خلال الفترة الحالية إلى تردد قناة طيور الجنة 2024 فهي من القنوات التي تشتهر ببرامجها وأفلامها الرائعة، فهي تضم باقة كبيرة من الأفلام وكذلك البرامج والأناشيد التي يحبها الطفل وينجذب إليها، ويكون التردد الخاص بها كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي للقناة: النايل سات.

التردد: 11274.

كذلك معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

2- تردد آخر للقناة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

كذلك معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 30000.

مميزات قناة طيور الجنة

يعرف أن قناة طيور الجنة تمتلك عدد كبير من الخصائص التي تجعلها تأتي في مقدمة قائمة أفضل قنوات مخصصة إلى الأطفال، حيث ينجذب إليها الجميع لكي يتمتع بتلك المزايا المتنوعة، وتكون تلك المزايا كما يلي: