يُجري البحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وموعد وطريقة السداد المُسجلة لدى خدمة المصرية للاتصالات، وهو ما يُهمُّ العديد من المشتركين الذين يسعون إلى معرفة موعد سداد تلك الفاتورة، سيتمكنون من الدفع عبرها بطريقة سهلة وبسيطة، حتى يتم تجنب انقطاع الخدمات الأرضية والإنترنت ولذلك، يُرجى من المشتركين إدخال معلومات دفعهم على الموقع الإلكتروني الجديد للحصول على التفاصيل اللازمة حول إجراء الدفعات والحصول على فواتير صادرة عبر هذه الخدمة، وهي خدمة الدفع الإلكتروني لقيمة الفاتورة حيث يتم إتمامها بواسطة عدد قليل من الخطوات بعد الوصول إلى رابط الشركة، كذلك يتوفر أيضًا خيارات دفع أخرى سنتعرف عليها معًا.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وموعد وطريقة السداد

يمكن بسهولة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال بخدمة العملاء لشركة الاتصالات وطلب المساعدة منهم، والذي يتمثل في الرقم 111، لتدفع فواتيرك في المواعيد المحددة، تجنب العقوبات، أو تحويل الرقم إلى الاستقبال فحسب، وتوقف التدفئة بعد 4 شهور من عدم الدفع، في حين تلغي الخط بشكل نهائي بعد 7 شهور. وفيما يلي الإجراءات المتعلقة بالاستعلام

تنقل أولاً إلى صفحة الويب التابعة للشركة.

الخطوة الثانية: قم بتدوين الرمز المشار إليه للمنطقة الجغرافية التي تنتمي إليها.

ثالثًا: قم بإدخال رقم الهاتف المتعلق بك.

في النهاية، اضغط على “إظهار الفواتير” وسيتم عرض جميع فواتيرك مع كل التفاصيل المتعلقة بها. يمكنك دفع قيمة أي فاتورة عن طريق النقر على “ادفع الآن”.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي

قدَّمت شركة WE للاتصالات الخدمة الجديدة لدفع فواتير التليفون الأرضي في شهر أبريل لعام 2023. يُمكنك سداد الفاتورة بسهولة ويسر عبر عدة طُرق إلكترونية تقدَّمها الشركة، كالتالي