أبو بلاش كتر منه… اليوم إنهيار في أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت اليوم الأحد أسعار الخضروات والفواكه اليوم بعد ارتفاع جنوني خلال الفترة الماضية، وفيما يلي أسعار الخضروات والفواكه اليوم في سوق العبور:

أسعار الخضروات اليوم:

– الطماطم: تتراوح أسعار الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.

– البطاطس: تتراوح أسعار البطاطس بين 8 و12 جنيه.

– البصل: تتراوح أسعار البصل بين 10 و26 جنيه.

– الثوم: استقر سعر الثوم عند 65 جنيها للكيلو.

– الكوسة: تتراوح أسعار الكوسة بين 9 و11 جنيه.

– الفاصوليا: تتراوح أسعار الفاصوليا بين 20 و26 جنيه.

– الملوخية: تتراوح أسعار الملوخية بين 10 و15 جنيه.

– القلقاس: تتراوح أسعار القلقاس بين 15 و17 جنيه.

أسعار الخيار اليوم:

– الخيار الصوب: تتراوح أسعار الخيار الصوب بين 13 و15 جنيه.

– الخيار البلدي: تتراوح أسعار الخيار البلدي بين 13 و15 جنيه.

– البطاطا: تتراوح أسعار البطاطا بين 4 و7 جنيه.

أسعار الباذنجان والفلفل اليوم:

– الباذنجان البلدي: تتراوح أسعار الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيه.

– الباذنجان الرومي: تتراوح أسعار الباذنجان الرومي بين 4 و7 جنيه.

– الباذنجان الأبيض: تتراوح أسعار الباذنجان الأبيض بين 8 و12 جنيه.

– الفلفل الرومي البلدي: تتراوح أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيه.

– الفلفل الرومي الصوب: تتراوح أسعار الفلفل الرومي الصوب بين 7 و11 جنيه.

– الفلفل الحامي البلدي: تتراوح أسعار الفلفل الحامي البلدي بين 5 و11 جنيه.

– الفلفل الحامي الصوب: تتراوح أسعار الفلفل الحامي الصوب بين 10 و22 جنيه.

– الفلفل الملون (الأصفر-الأحمر-البرتقالي): تتراوح أسعار الفلفل الملون بين 22 و32 جنيه.

أسعار الفواكه اليوم:

– البرتقال البلدي: تتراوح أسعار البرتقال البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

– البرتقال أبو سرة: تتراوح أسعار البرتقأسعار الفواكه اليوم:

– البرتقال البلدي: تتراوح أسعار البرتقال البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

– البرتقال أبو سرة: تتراوح أسعار البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه.

– اليوسفي: تتراوح أسعار اليوسفي بين 4.5 و8 جنيه.

– البرتقال السكري: تتراوح أسعار البرتقال السكري بين 5 و7.5 جنيه.