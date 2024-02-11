علاء الدين ينقذ غونجا.. مسلسل قيامة الحلقة 148 على قصة عشق والفجر الجزائرية كاملة ومترجمة باللغة العربية

مسلسل قيامة الحلقة 148، أحداث مثيرة للاهتمام تلفت أنظار ملايين المتابعين للمسلسل التاريخي قيامة عثمان الموسم الخامس، لقد تم تداول الإعلان الترويجي الأول للحلقة القادمة والذي أظهر تفاصيل ومفاجئات كثيرة تجعل المتابعين يبحثون ليلاً ونهار من أجل الوصول للحلقة ومعرفة آخر التطورات، دراما ناجحة جداً تجذب أنظار الملايين كبير وصغير، وهي الدراما التركية التي تهتم كثيراً بإنتاج العديد من الأعمال التاريخية لعدم مواسم لكي تنقل الأحداث بشكل كامل

وتدور قصة قيامة عثمان حول الدولة العثمانية التي شهدت صراعات كثيرة بين القبائل التركية والمغول، ورغم تعرض الدولة للهجوم كثيراً إلا أنها دولة قوية حكامها من العظماء ويشهد لهم التاريخ بذلك، تابعوا الفقرات التالية نتعرف سوياً على مسلسل قيامة الحلقة 148.

مسلسل قيامة الحلقة 148

مفاجآت قوية جداً في الحلقة القادمة 148 من المؤسس عثمان الجزء الخامس، حياة غونجا في خطر كبير بعد أن لقيت سهم سام من أجل إنقاذ علاء الدين والآن حياتها في خطر كبير ويسعى الأطباء لإخراج السم وإيجاد الدواء المناسب لها، ويحاول علاء الدين انقاذها بشتى الطرق ويشعر بالذنب الكبير تجاهه لأنها ضحت بحياتها من أجله، مما يقوم البعض بسرعة اخبار يعقوب، مما يسعى جيركو تاي لخداع محمد والسيد عثمان ويطلب أن يأتي إليه مسرعاً إلى الغابة لكن يكتشف عثمان أن هناك شئ خطأ يحدث الآن وأنها خدعة جديدة يقعون فيها، ومن جه أخرى لم يستمر يعقوب على موقفة وتكشف حقيقته أمام الجميع.

الموعد الرسمي للحلقة 148 من المؤسس عثمان

العرض الأول للحلقة 184 من مسلسل قيامة عثمان يكون بعد عدة أيام بتاريخ الأربعاء المقبل الموافق 14 من فبراير 2024 على atv التركية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا، ويوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في الساعة 11 نمساءً والساعة 2 صباحاً على موقع قصة عشق مترجمة باللغة العربية.