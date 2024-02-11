مفأجاة انهاردة!! رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بالصور بعد كتب الكتاب .. “جرح تاني”

أنتشرت الكثير من الأخبار التي تتعلق بـ رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في مساء اليوم الموافق 10 من فبراير الموافق يوم الأحد، ولكن لن يتم إنتشار أي معلومات مثل الصور او البوستات بشكل رسمي من الصفحات إطلاقًا، مع العلم بأن شيرين قامت بالرد وحسمت الأمر بعد تعليق أحد المتابعين لها على تويتر قائلين “هو أنتي مش بتعملي بالأغاني بتاعتك ليه”؟!! .. ولذلك فقد يمكنك التعرف على الكثير من التفاصيل والمعلومات عبر الأسطر التالية بشكل كامل.

رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أكدت الصحفات الرسمية برجوع الفنانة والمطربة المصرية الشهرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد انفصال دام إلى 3 أشهر متتاليين، مما جعل وزاد الكثير من القلق والتوتر على السوشيال ميديا، والذي جعل شيرين أيضًا تعاني من بعض الاضطرابات النفسيه مما أثر عليها بشكل سلبي نظرًا لنتائج هذه العلاقة، كما أوضحت شيرين عبدالوهاب سابقًا بأنها لا يمكنها الاستغناء عن حساب حبيب إطلاقًا، وإذا لن يكون لهما نصيب في الزواج فهم لهم النصيب الأكبر في الصداقة.

ونشرت إيضًا صفحات أخرى، بأن شيرين عبدالوهاب أصدرت قرار منذ سابق، بأنها عند انفصال عن حسام لن يمكنها إطلاقًا الزواج برجل أخر، لأنه لا يوجد أي شبيه له على الإطلاق، وهذا ما يجعل العلاقة بين كلا من شيرين وحسام قوية ولن تتنهي بعد.

صور تجمع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب

ولتأكيد رجوع العلاقة القوية من جديد بين كل من شيرين وحسام، فقد تم نشر بعض الصور التي تثبت ذلك ولكن ليس على الصفحات الرسمية الخاصة بهم عبر مواقع السوشيال ميديا، وهذا ما يؤكد لنا رجوعهم بشكل سري حتى لا يتم انتشار الخبر في الإعلام المصري ويزيد الأمر توترًا.

في النهاية فأن فريق عمل صحيفة البديل الإخبارية تتمنى لهم حياة سعيدة هادئة، مليئة بالراحة والطمأنينة.