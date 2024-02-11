“احجز الآن” طريقة حجز موعد البطاقة الوطنية بالعراق 2024 nid-moi.gov.iq

يرغب العديد من المواطنين في العراق في معرفة طريقة حجز موعد البطاقة الوطنية، حيث تُقدم الوزارة طريقة جديدة يُمكن من خلالها حجز موعد البطاقة الوطنية من المنزل، إذ تهدف الحكومة العراقية إلى تحويل جميع الخدمات التي تتطلب زيارة المراكز إلى خدمات رقمية يمكن للمواطنين القيام بها دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مراكز، حيث أن حجز موعد البطاقة الوطنية هو موضوع يهم الكثير من المواطنين العراقيين في الوقت الحالي، وذلك لأن الحكومة العراقية قد قررت أن تكون البطاقة الوطنية الموحدة متاحة عبر إلكترونيا، وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين، بدلًا من الذهاب إلى المراكز المخصصة.

حجز موعد البطاقة الوطنية بالعراق 2024

بات بإمكان جميع المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بسهولة أكبر، وذلك بفضل تبني وزارة الداخلية في العراق للتقديم من المنزل، وذلك عبر رابط إلكتروني يتم إتاحته للجميع عبر الانترنت، إذ يمكن للمواطنين إتمام عدة خطوات عبر الإنترنت لطلب البطاقة الوطنية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، ثم يتوجهون إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية لاستلام البطاقة بعد حجز موعد مسبق بثلاثة أيام على الأقل.

طريقة حجز موعد البطاقة الوطنية بالعراق 2024

يُمكن حجز موعد البطاقة الوطنية بالعراق 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة.

ثم قم بتحديد الخدمات الإدارية.

ثم بعد ذلك قم بالدخول إلى الاستمارة الخاصة بحجز البطاقة الوطنية.

وبعدها ستقوم بتنزيل ملف الاستمارة على هاتفك.

ثم تقوم بملء البيانات المطلوبة بشكل كامل.

ثم تقوم بالتوقع في نهاية الاستمارة.

بعد الانتهاء، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية، ومن خلال تلك الرسالة ستعرف الموعد وعنوان المركز الذي يجب أن تتوجه إليه لاستخراج البطاقة.

شروط حجز البطاقة الوطنية بالعراق 2024

لحجز البطاقة الوطنية بالعراق، يجب على المواطن أن يتوفر فيه بعض الشروط التي حددتها الحكومة العراقية، وهي كالتالي: