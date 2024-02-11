نتائج السادس الاعدادي 2024 عموم المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية نتيجة 6 اعدادي

نتائج السادس الاعدادي 2024 هو أهم ما يبحث عنه الآن من قبل الطلاب عبر موقع نتائجنا الإلكتروني الذي يشهد الآن زيارات ضخمة جدا من قبل طلاب تلك المرحلة الدراسية، حيث انتهي الطلبة والطالبات من فترة الامتحانات المحددة من وزارة التربية العراقية منذ فترة ليست بقصيرة وأصبح من حينها والجميع حائرون قلقون خائفون يترقبون موعد إعلان نتائج 6 اعدادي حتي تطمئن القلوب وترسم الابتسامات على الوجوه الحائرة وتبدأ المباركات والاحتفالات بالنجاح وما أجمل النجاح.

نتائج السادس الاعدادي 2024

نتائج السادس الاعدادي 2024 يمكنك الاستعلام عنها عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة من خلال بعض الخطوات البسيطة والميسرة وهي كا يلي:

في البداية عليك الدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالنزول إلى اسفل الصفحة في الأسفل.

ستجد أمامك جدول يحتوي على جميع المحافظات.

في حالة أن وجدت أمام أسم المحافظة التابع لها “تم الرفع” فما عليك ألا الضغط على كلمة تنزيل.

سينزل كشف النتائج بصيغة بي دي اف ويمكنك بعدها معرفة نتيجتك فقط من خلال الأسم.

موقع نتائجنا

موقع نتائجنا هو موقع تابع لوزارة التربية العراقية تم تخصيصه لتقديم بعض الخدمات التعليمية للطلاب وأبرزها هو نتيجة الامتحانات الخاصة بالدور الأول والدول الثاني، ويستقبل موقع نتائجنا خلال تلك اللحظات زيارات كبيرة ومكثفة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم للإستعلام على نتائج السادس الاعداي مما قد يعرض الموقع للعطل بسبب هذا الضغط، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية لم تعلن حتي هذه اللحظة عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج السادس الاعدادي ولكن كل التوقعات والتقارير تؤكد أن الوزارة بصدا اعلان النتائج وذلك بعد اقتراب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومن ثم اعتماد النتيجة من السادة المسئولون ليتم بعد ذلك عرضها على موقع نتائجنا.