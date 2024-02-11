متجيش تقول مكنتش اعرف.. شركة الكهرباء تحذر المواطنين برفع عداد الكهرباء في هذه الحالات.. خلي بالك لتكون منهم!!

تعد الكهرباء من أساسيات الحياة حيث تقوم بمدنا بالطاقة اللازمة لحياتنا اليومية، ويعد عداد الكهرباء أداة حيوية تسهم في رصد وقياس استهلاكنا، وبخصوص ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالات التي يمكن فيها لشركة الكهرباء بسحب العدادات القديمة من المواطنين بسبب التلاعب في العدادات والسرقة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال حالات رفع عداد الكهرباء.

حالات رفع عدد الكهرباء

هناك بعض الحالات التي تقوم شركة الكهرباء المصرية برفع العداد وسحبه وهذه الحالات كما يلي:

قيام المستهلك باختراق الأختام التي توجد في العداد في هذه الحالة تقوم شركة الكهرباء بسحب العداد.

أجهزة القياس الموجودة داخل العداد التي تقوم باحتساب الاستهلاك الشهري لكل مواطن.

قيام المواطن بالحصول على العداد عن طريق التوصيل المباشر.

قيام المواطن بتمديد الكهرباء الموردة للمشترك إلى الغير.

القيام بالكثير من الأعطال قصدا بأي عداد الخاصة بتسجيل الاستهلاك أو أيضا القيام بتغيير التيار الكهربائي.

عدم دفع المشترك القيمة المستحقة.

في حالة قيام المواطن بمنع مندوبي الشركة من أداء أعمال الصيانة.

أهمية العداد الكهربائي

يقيس كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك في فترة زمنية معينة.

يقوم بحساب تكلفة الكهرباء التي يجب على المواطن دفعها.

يستخدم لمراجعة كفاءة الاستهلاك.

ينبه المشترك في حالة زيادة غير طبيعية في الاستهلاك.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء