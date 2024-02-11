اتأكدي أكتر واعرف نتيجتك ابنك كام “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية  2024”

قام طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية في الساعات الاخيرة الماضية بالبحث على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 حيث ينتظر الطلاب والطالبات موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمزيد من التوتر والقلق والحماس في نفس الوقت ، وينتظر اولياء الامور ايضا نتيجة الشهادة الاعدادية لأبنائهم ومعرفة مستوى التحصيل لديهم .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024

اكد محافظ الاسماعيلية اللواء فهمي بشارة انه تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الاول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وقال ان نسبة النجاح 78.58% حيث قال ان عدد الطلاب والطالبات الذين ادوا الامتحانات للشهادة الاعدادية هذا الترم بلغ 27 الف و757 طالبا وطالبة ، كما اوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية ان نسبة النجاح للشهادة الاعدادية للمكفوفين بلغت 83% ونسبة نجاح الشهادة الاعدادية لضعاف السمع والصم بلغت 100% . وقام اللواء فهمي بشارة بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الناجحين وخاصة اوائل الشهادة الاعدادية واشاد بمجهودهم وتعبهم على مدار الترم الاول ويتمنى لهم المزيد من الجهد والتعب في الترم الثاني ، وقامت وزارة التربية والتعليم بتوفير موقع الكتروني يمكن للطلاب من خلاله الحصول على نتائجهم وهو الموقع الرسمي الالكتروني لبوابة العليم الاساسي التابع لكل محافظة ، ويمكن لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية الدخول الى الموقع من هنا وكتابة رقم الجلوس الخاص بهم بشكل صحيح ومن ثم الحصول على نتائجهم كما يمكنهم الذهاب الى المدرسة التابعين لها والحصول على درجاتهم في جميع المواد من هناك .