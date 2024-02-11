كام في % !! نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 بالاسم بس هتعرف نتيجة كل صحابك

ازدادت محركات البحث في الساعات الاخيرة الماضية بمن قبل طلاب وطالبات واولياء امور الصف الثالث الاعدادي الترم الاول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ ، هذا ومن المعروف ان موعد ظهور النتيجة للشهادة الاعدادية سيتم الاعلان عنه فور الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق لجميع المواد الدراسية والمراجعة بدقة لتجنب وجود اخطاء ، ومن ثم رصد الدرجات للطلاب والطالبات .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

في الساعات الاخيرة الماضية قام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بنسبة نجاح 80,33% وقال ان سير عملية الامتحانات للشهادة الاعدادية مرت بسلام تحت الاجراءات المشدد التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، واشاد محافظ كفر الشيخ بالطلاب والطالبات الناجحين وقام بتقديم التهنئة لهم حيث حصل الاول على الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية ، فقد حصل على درجة 40 درجة في مادة اللغة العربية وحصل على 30 درجة في مادة الرياضيات ، وحصل على 30 درجة في مادة اللغة الانجليزية ، وحصل على 20 درجة في مادة الدراسات الاجتماعية ، وحصل على 20 درجة في مادة العلوم ، اي انه حصل على مجموع 140 درجة ، اما عن مادة التربية الدينية الاسلامية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومادة التربية الفنية فان هذه المواد الثلاث لم يتم اضافتها الى المجموع الكلي للطالب في الشهادة الاعدادية .