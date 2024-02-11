نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 بالاسم وبس !! أعرف حالًا قبل الباقي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 خلال الساعات الاخيرة الماضية وذلك بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات جميع الطلاب في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل محافظ سوهاج بنسبة نجاح وصلت إلى 86% في جميع مدارس المحافظة ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج حيث اعلنت الدكتور “ياسر محمود” وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بلغت 86% ويمكن الاستعلام عن النتيجة الآن من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا.

ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على “استعراض النتيجة”.

تأكد من بيانات الطالب واسم المدرسة المسجل بها الطالب.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 2024

بعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الامور عن موعد تقديم التظلمات على النتيجة وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 ويستمر تقديم التظلمات لمدة 15 يوم ويتم دفع الرسوم المطلوبة بقيمة 35 جنيهًا لكل مادة ويحق للطالب تقديم التظلم في أكثر من مادة، ومن الجدير بالذكر ان عدد كبير من طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة قد قامو بتقديم التظلمات خلال الساعات الاولى من صباح اليوم.