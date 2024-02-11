تراجع جديد لـ سعر الدولار في مصر السوق السوداء 2024 بتاريخ اليوم “تحديث مستمر”

في ظل ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري يقوم العديد من المواطنين والتجار واصحاب المشاريع بالبحث يوميا عن سعر الدولار في السوق السوداء ، حيث تشهد السوق الموازية للعملة في مصر ارتفاعا كبيرا ملحوظا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي يرتفع يوميا نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الفترات الاخيرة وفي السطور القادمة سنقدم لكم سعر الدولار في مصر في السوق السوداء .

سعر الدولار في مصر السوق السوداء

من المعروف في الفترات الاخيرة تدهور الجنية المصري بطريقة ملحوظة مقابل الدولار مما يتسبب في رفع المواد الخام التي يقوم التجار باستيرادها وبالتالي زيادة الاسعار والسلع على المواطنين ، حيث ازداد سعر الدولار ليصل الى 55 جنيها في السوق السوداء ، وسنقدم لكم سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير 2024 بكل البنوك المصرية ، حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي المصري سعر 30,75 جنيه للشراء ، و 30,85 جنيه للبيع اما عن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib فسجل سعر الدولار 30,85 جنيه للشراء و30,95 جنيه للبيع ، اما في بنك الاسكندرية فوصل سعر الدولار الى 30.85 جنيه للشراء و30,95 جنيه للبيع اما في البنك المركزي فسجل سعر الدولار اليوم 30,84 جنيه للشراء و30,93 للبيع , كما تحاول مصر جاهدة من التقليص في ارتفاع سعر الدولار مقابل سعر الجنية المصري باتخاذ القروض من صندوق النقد الدولي في الايام المقبلة بقرض يصل على 7 مليار دولار .