شاهد الآن.. تردد قناة اون تايم سبورت 2023 لمتابعة نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر بدون تقطيع

تردد قناة اون تايم سبورت 2023، الآن يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على جهاز الاستقبال الخاص بك من أجل متابعة نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر التي تقام في تلك الأثناء في ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث انطلقت صافرة بدء المباراة قبل دقائق من الآن بحضور جماهيري ضخم، ومن المتوقع أن تكون المباراة نارية وحماسية خاصة وأن كلا الفريقين يريد التتويج بالبطولة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2023

من خلال ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2023 يمكنك مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز الآن لحظة بلحظة بدون تقطيع، وكذلك متابعة الاستديو التحليلي للمباراة الذي يرأسه الإعلامي المتميز أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، وضيوفه نجوم كرة القدم المعتزلين:”عماد متعب، أحمد حسن، حازم أمام”، وخلال المباراة يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للفوز باللقب رقم 38 لبطولة كأس مصر، والآن مع تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز27500.

تشكيل الاهلي

وحتى الآن مازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء في مباراة الاهلي وبيراميدز ضمن نهائي كأس مصر التي يديرها الحكم الدولي أمين عمر، ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

تشكيل بيراميدز

أحمد الشناوي _أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي _ بلاتي توريه – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – أحمد توفيق – رمضان صبحي و إبراهيم عادل.