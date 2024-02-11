مترجمه للعربيه hd.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 على موقع Dailymotion القنوات الناقله

بعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقه 147 يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، الذي يعتبر من أبرز المسلسلات التاريخية التركية التي ينتظرها الكثير من عشاق الدراما التركية وخاصة مسلسل قيامة عثمان، حيث إن في هذه الحلقه حدثت صراعات كبيرة منذ نهاية أحداث الحلقة 146 التي نعرضها خلال السطور التالية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقه 147

شهده عشاق مسلسل قيامة عثمان الحلقه 147 لقطات الصراع المشتعلة منذ نهايات أحداث الحلقة السابقة 146، التي قام فيها عثمان القضاء على المغولي كوروجلو خان، بالإضافة إلى كشف عثمان ألاعيب يعقوب وعائلته بهدف إسقاطه بين أسياد الأتراك، والصراع الحكم والسلطنة بين بطل المسلسل عثمان ويعقوب من جهة، ومن جهة اخرى بين البيزنطيين والمغول، وحديث عثمان مع عائلته ومحاربيه في اجتماع لتوضيح الوضع في الدولة العثمانية قدوم المغول إلى يني شهير بهدف الحصول على الأميرة من أجل التحالف مع البيزنطيين، وكشف عثمان للقبيلته مقتل يعقوب وغيرها من الأحداث.

تردد قناة مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 147

بعد معرفة احداث الحلقة 147 التي تم عرضها يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير العديد من عشاق المسلسلات التركيه يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الذي يعرض على قناة ATV في الموعد المحدد من كل اسبوع يوم الاربعاء في الساعة 8:00 مساء، وتم إعادة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل اسبوع في الساعه 11:00 مساء، كما يلي:

1- تردد قناة ATV

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12034.

2- تردد قناة الفجر الجزائرية