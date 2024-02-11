كشوفات جديدة .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بأخر وجبة في العراق 2024

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية أعلنت الحكومة العراقية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والمستحقين للوجبة الأخيرة لعام 2024، حيث تم اختيار الأشخاص الذين يستوفون شروط المنحة المقدمة، تأتي هذه الجهود الحكومية في إطار دعم المواطنين العراقيين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم التي تعصف بالبلاد، حيث تمنح الدولة العراقية هذه المساعدات بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية عن شروط القبول بخدمة الرعاية الاجتماعية، حيث يجب أن يستوفي المتقدمون لهذه الخدمة الشروط التالية:

عدم أقل عدد أفراد الأسرة من أربعة أفراد.

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني للرجال يتراوح بين 18 و 60 عامًا، أما للنساء فيتراوح بين 15 و 55 عامًا.

يجب تقديم إثبات الدخل الشهري للمتقدم العراقي في العراق للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أما الوثائق المطلوبة للتقديم في خدمة الرعاية الاجتماعية، فتشمل:

البطاقة الشخصية العراقية للمتقدم.

السجل المدني للمتقدم العراقي.

البطاقة الانتخابية في العراق.

إثبات الدخل الشهري للمتقدم العراقي.

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي عبر الرابط المخصص.

عبر الرابط المخصص. الضغط على زر الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار المحافظة ورقم الوجبة.

تسجيل اسم المتقدم ورقم البطاقة الشخصية وغيرها من البيانات المطلوبة.

تحميل كشوفات نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وتشمل الفئات المشمولة في خدمة الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة في العراق، الأسر الفقيرة، العاطلين عن العمل والمتزوجين، الأرامل والمطلقات، وزوجات المحكوم عليهم.