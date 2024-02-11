للمرة التانية على التوالي “النصابة البلوجر سلمي الغزولي” .. نصبت على الناس بـ 4 مليار جنية وسافرت

البلوجر سلمي الغزولي تسجيل صوتي ينسب إلى البلوجر سلمى الغزولي، أصبح محور اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن ممارستها لأنشطة احتيالية تجاه حوالي 2000 امرأة وفتاة مهتمات بصناعة الملابس، في التسجيل أقرت بقيامها بالاحتيال على هؤلاء الأفراد واستغلال طموحاتهم التجارية.

البلوجر سلمي الغزولي

سُرِبَ تسجيل صوتي ينسَب إلى البلوجر سلمى الغزولي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في هذا التسجيل، اعترفت الغزولي بارتكابها أنشطة احتيالية تجاه نحو 2000 فتاة وسيدة، مهتمات بصناعة الملابس. زُعم في التسجيل أن الغزولي قامت بتزوير الوعود لهؤلاء الأفراد، والذين قامت بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 900 مليون جنيه ومليار جنيه، بزعم توظيفهن في تجارة ملابس العلامة التجارية العالمية “شي إن” ومستحضرات تجميل أخرى.

في التسجيل، يمكن سماع صوت فتاة تبكي بشدة أثناء ردها على أسئلة الفتيات الأخريات في المجموعات الاجتماعية، حيث حاولت تهدئتهن بعبارة “الفلوس معايا.. محدش يخاف”. هذا الجزء من التسجيل تم اعتباره دليلاً على صحة الاتهامات الموجهة للبلوجر سلمى الغزولي.

وتقدم العديد من الفتيات والسيدات، من مناطق متفرقة في القاهرة والمنوفية، بشكاوى رسمية إلى مركز شرطة أشمون، حيث تم الإبلاغ عن الاحتيال الذي تعرضن له على يد الغزولي. تفيد الشكاوى بأن الغزولي وعدتهن بأرباح شهرية لكنها لم تف بوعودها.

أكدت الضحايا أن الغزولي وهمتهن بشراء بضائع من ماركات عالمية مثل “شي إن”، وأنهن دفعن مبالغ ضخمة بدون أي عائد على استثمارهن، أحدى الضحايا نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن أكثر من 1000 فتاة تعرضن للاحتيال بمبالغ تتجاوز 200 مليون جنيه، داعيةً إلى فتح تحقيق شامل في هذه القضية.

تمكنت السلطات الأمنية من القبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد، إلى جانب 3 أشخاص آخرين من عائلتهم في القاهرة، بعد تقديم العديد من البلاغات ضدهم، وتم نقل الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية حيث أمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.