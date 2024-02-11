من هنا استعلم عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق التي بات البحث عنها في العراق كثيرًا حتى أصبحت ترند العراق، فالجميع ينتظر نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق بداية من الطالب إلى أولياء الأمور وغيرهم أيضا، فهي مرحلة فاصلة في حياة كل طالب وطالبة في العراق التعليمية، ومن خلال موقعكم البديل نبين طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق، عبر منصات الوزارة الرسمية.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية

يستطيع جميع طلاب الصف السادس في العراق الاستعلام عن نتائجهم بمجرد ظهورها عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزار ة التربية العراقية الرسمي.

ومن ثم الدخول على نتائج الامتحانات من التبويب أعلى الصفحة.

اضغط على نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024.

أدخل بيانات الطالب أو الطالبة التي تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهما وهي (رَقَم الجلوس، والمحافظة التي ينتمي لها).

اضغط على استعلام عن النتيجة.

يظهر لك نتيجة الطالب أو الطالبة موضح بها جميع الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا.

كما يمكن أيضا للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا المخصص لعرض جميع نتائج المراحل التعليمية في العراق عبر اتباع الخطوات التالية: