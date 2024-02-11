نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية نتيجة 3 متوسط عموم المحافظات

تعد نتائج الثالث المتوسط 2024 هي أهم ما تشغل بال الكثير من العراقيين الآن الراغبين في الإستعلام على النتيجة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التعليمي وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب من الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التربية العراقية للامتحانات منذ عدة أيام طويلة، حيث سادت حالة من الغضب على الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بسبب تأخر الوزارة في إعلان النتيجة وعبروا عن ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل المختلفة والذين انتقدوا الوزارة من خلالها وطالبوا بسرعة إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن حتي يطمئنون على مجهوداتهم خلال تلك الشهور الطويلة الدراسية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

اقترب جدا الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بعد اقتراب الفرق المكلفة بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات من أعمالها ثم ستقوم كل محافظة باعتماد نتيجة الامتحان الخاص بها من السيد المحافظ ليقوم بنشرها بعد ذلك على موقع نتائجئنا وعبر موقع وزارة التربية العراقية، وإليك خطوات الاستعلام على نتيجة الثالث المتوسط بالشرح التفصيلي المبسط للمتابعة والتعرف على نتيجتك حال إعلان النتائج مباشرة:

عزيزي الطالب قم بالدخول أولا على رابط موقع وزراة التربية العراقية من هنا.

سجل الدخول من خلال ادخال الكود الظاهر أمامك.

قم باختيار ايقونة نتائج الثالث المتوسط.

قم بكتابة الأسم والرقم الامتحاني بشكل صحيح.

قم الآن بالضغط على كلمة بحث.

سوف تفتح لك نافذة جديدة تحتوي على نتيجة الامتحان بالدرجات.

موقع نتائجنا

اعلنت وزارة التربية العراقية أن موقع نتائجنا سيعرض نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول إلكترونيا كما اعتاد كل عام، ويمكن للطلاب أيضا الاستعلام على النتيجة من خلال نتائجنا عن طريق بعض الخطوات السهلة والميسرة مثل الدخول للموقع واختيار السنة الدراسية وكتابة الرقم الامتحاني والأسم.