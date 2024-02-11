مبروك 6 ابتدائي.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجه نت وبوابة الأزهر الشريف

يبحث الكثيرون عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الأزهرية حوالي 189.635 طالبًا وطالبة، وحاليًا ينتظر هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة خاصةً بعد أن تم تداول الكثير من الأخبار عن إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول في مختلف محافظات مصر، وقيام وكيل الأزهر الشريف باعتماد النتيجة بشكل رسمي، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بشكل رسمي، وبذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية للأزهر الشريف دون الحاجة إلى التوجه إلى المعاهد الأزهر، والجدير بالذكر أن نسب نجاح الطلاب في الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 مرتفعة هذا العام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الابتدائية بالأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجتهم بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى بوابة الأزهر الشريف من هنا . انقر على خدمات الأزهر الشريف. اختر بعد ذلك نتائج الشهادات الأزهرية. قم بالنقر على خيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024. عليك القيام بتحديد المنطقة التابع لها. أدخل رقم جلوسك بطريقة صحيحة في المكان المخصص له. اضغط على عرض النتيجة. سوف تظهر لك في الحال نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024.

توزيع درجات المواد في الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

تقدر درجات المواد في الشهادة الابتدائية الأزهرية حوالي 275 درجة موزعة على النحو التالي: