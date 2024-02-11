بشرى سارة للمصريين … رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر رمضان منصة مصر الرقمية digital.gov.eg

في الساعات الأخيرة شهدت عمليات البحث عبر الإنترنت عن معلومات حول إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ارتفاعا ملحوظا مما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الإعلان عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على هذه المنحة تعتبر البطاقة التموينية لمصر نظام دعم غذائي أساسي يستهدف الأسر ذات الإعاقة والدخل المحدود حيث يهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية لهم بأسعار مخفضة وبناءا على أهمية قضية إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي ينتظرها الكثير من المصريين فإننا سنقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لذا يرجى متابعتنا للحصول على أحدث التحديثات والإرشادات.

منحة 100 جنيه على بطاقة التموين

يمكن التسجيل في منحة الـ100 جنيه على بطاقة التموين عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للحكومة المصرية حيث يتاح التسجيل الإلكتروني للمنحة من هنا.

بعد ذلك يتعين على المستخدم الدخول إلى منصة مصر الرقمية وهي البوابة الإلكترونية التي تمكّن من تقديم الطلبات الخاصة بالمنح والبرامج الحكومية.

يتوجب على المتقدم تقديم البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين ورقم الهاتف وكلمة المرور لاستكمال عملية التسجيل.

بعد ذلك يطلب من المستخدم النقر على زر تسجيل الدخول للوصول إلى حسابه.

يتم اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية ومن ثم النقر على زر إضافة الـ100 جنيه على بطاقة التموين.

يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل الجهات المسؤولة ويتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض مع توضيح سبب رفض الطلب.

بعد الموافقة على المنحة يتم نقل المبلغ المالي إلى بطاقة التموين المسجلة ويُمكن صرفها من خلال المحلات المعتمدة للصرف.