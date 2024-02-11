الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445 برقم الإقامة عبر بوابة أبشر

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445، يهتم الكثير من الوافدين بمعرفة الخطوات الكاملة من أجل معرفة موعد تجديد صلاحية الإقامة وتاريخ الإنتهاء قبل الوقوع في مشكلة أو التعرض للمساءلة القانونية، تفرض وزارة الداخلية السعودية بعض الغرامات على من يتجاهل فترة السداد ولم يقوم بدفع رسوم الإقامة التي حددتها الوزارة منذ بداية دخول المقيم إلى الأراضي السعودية

هناك الآلاف من المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية من شتى الدول، تستقبل السعودية مختلف الجنسيات العربية للدراسة والبعض للعمل في عدة وظائف، لأن المملكة بوابة وساحة كبير للعالم العربي، وتعد من الدول العربية المتقدم في عدة مجالات، ويحرص المقيمين فيها على الالتزام بالقواعد والقوانين لضمان الاستمرار، اليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445

تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق عملية الاستعلام الإلكتروني للكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المقيمين والوافدين كي توفر في الوق والمجهود عليهم، كما أن الاستعلام عن صلاحية الإقامة يتم بمنتهى السهولة حالة اتباع الخطوات بشكل صحيح ولمعرفة التفاصيل كاملة عليكم اتباع ما يلي

أولاً فتح متصفح كروم ثم الضغط على رابط منصة ابشر وزارة الداخلية. الضغط على أبشر للأفراد. تظهر جميع الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالموقع. قم بالضغط على الاستعلام عن صلاحية الإقامة. إدخال رقم الإقامة. رقم الهوية. ثم رمز التحقق المرئي. ثم الضغط على استعلام وسوف تظهر جميع التفاصيل.

الشروط المطلوبة لتجديد صلاحية الإقامة

حالة مطابقة للشروط المعلن عنها يمكنك تجديد صلاحية الإقامة:.