مسلسل المؤسس عثمان 148 مترجم 3isk قصة عشق .. كشف حقيقة ألتشيم و دلائل على خيانتها، غوندوز ليس والدها

حاز المسلسل على اعجاب الكثير من المشاهدين ويتكون مسلسل قيامة عثمان من عدد من الأجزاء فقد وصل للجزء الخامس واصبح عدد المشاهدين يتعدى الملايين ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وموعد عرضة.

مسلسل المؤسس عثمان 148 مترجم 3isk

يهتم الكثير المحبين لشخصية المؤسس عثمان أرطغرل والتي حصلت على اعجاب الكثير من الجمهور بسبب ادائة الجديد في تجسيد الشخصية ويبحث الكثير عن موعد عرص الحلقة 148 كاملة ويتم عرضها مترجمة حيث يعد من ضمن أكثر المسلسلات التي يرغب الكثير على متابعتها في كافة دول العالم ويعرض كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا، على قناة اي تي في التركية ATV. ومن المقرر أن يتم عرض تمام التاسعة على قناة الفجر الجزائرية، حيث أنه يعرض أيضًا على عدد من المواقع ومنها موقع قصة عشق.

القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على عدد من المسلسل والتي تم الاعلان عنها ومن ضمن هذه القنوات:

تردد قناة اي تي في التركية

يمكننا التعرف على ترددها من خلال التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

التردد 12248.

معامل التصحيح 4\3.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي عبر تردد 11138.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل التصحيح 5\6.

معدل الترميز 27500.

كما أنه يعرض على كل من قناة الصعايدة وقناة أم الدنيا ويتم عرضه علي قناة اليرموك الأردنية وأيضًا على قناة قطر الفضائية ويعرض على الكثير من المواقغ الالكترونية ومنها عشق وغيرها.