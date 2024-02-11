الحق تحديث الإثنين والخميس المقبل باتشات كتير جديدة عودة لاعبي النصر وماني 102 وكرستيانو في العلالي.. وهدايا كتير اي فوتبول

لعبة eFootball تعتبر تطور جديد في عالم ألعاب كرة القدم، ومتاحة لمنصات Android و iOS، حيث تتميز بتصميم ديناميكي يجمع بين جمال في شعارات الفرق وأطقم الملاعب واللاعبين، كما أنها توفر تجربة واقعية للعب وبالرغم من غياب بعض الفرق العالمية بسبب التراخيص، إلا أنها توفر إمكانية اللعب بأسمائها العامة والأطقم. ويمكن تحميلها للكمبيوتر مع تلبية بعض المتطلبات اللازمة لتشغيلها.

تحديث الخميس في لعبة بيس 2024

من المعروف ان اللعبة تقوم بإصدار تحديث الخميس بشكل أسبوعي، عادة في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، وكان آخر تحديث خميس كان في 9 فبراير 2024 حيث تضمن التحديث إضافة لاعب أسطوري مجاني يثم توزيعه لجميع اللاعبين، وكان اللاعب المتوقع هو تشافي هيرنانديز، وحملة نجوم الأسبوع وتتضمن الحملة لاعبين جدد من مختلف الدوريات تتوفر بكجات خاصة للحصول على هؤلاء اللاعبين، بالإضافة إلى تحديثات للعبة مثل تحسينات في اللعب وإصلاحات للأخطاء و إضافة بطاقات جديدة للاعبين الحاليين.

كيفية الحصول على تحديث الخميس

يتم تنزيل تحديث الخميس تلقائيًا على جميع المنصات. كل ما عليك ان تتأكد من أن لديك اتصالاً بالإنترنت قبل بدء اللعبة، وإذا لم يتم تنزيل التحديث تلقائيًا، يمكنك التحقق يدويا من وجود تحديثات في إعدادات اللعبة.

شحن بكدجات الخميس

هناك عدة طرق لشحن البكدجات منها شراء كوينز من المتجر الرسمي للعبة باستخدام أموال ويمكنك استخدام هذه الكوينز لشراء بكدجات الخميس، أو قم بالمشاركة في الأحداث حيث تقام العديد من الأحداث في اللعبة كل أسبوع، يمكنك الحصول على كوينز مجانية من خلال المشاركة في هذه الأحداث ويمكنك استخدام هذه الكوينز لشراء بكدجات الخميس، أو يمكنك الحصول على مكافات من المهام وتستخدم هذه الكوينز لشراء بكدجات الخميس.