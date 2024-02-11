توقعات ضيف الحلقة الأولى بـ برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان .. يا ترى فنان ولا لاعب كورة

يقوم الفنان المصري رامز جلال بعمل برنامج مقالب كوميدية جداً كل عام وتحديدا في شهر رمضان المبارك حيث يمتعنا بعمل المقالب ب استضافة العديد من الفنانين والفنانات العرب المشهورين وفي بعض الأحيان يستضيف فنانين وفنانات أجانب وينتظر جمهور الفنان رامز جلال معرفة المقلب الجديد الذي سوف يقدمه لنا في رمضان عام 2024 تابعوا معي هذا المقال لمعرفة المزيد عن برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024.

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان

منذ بداية عام 2024 ويريد العديد من الناس في الوطن العربي معرفة البرنامج الجديد الذي سوف يتم تقديمه من قبل الفنان المصري رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر حيث انه في الاواني الاخيرة تم انتشار بعض الصور عن البرنامج الجديد الذي سوف يتم تقديمه من قبل رامز جلال رمضان عام 2024 حيث أن الفقر في ذلك العام سوف تأتي بعنوان رمز قفل اللعبة وقد انتشرت الصور بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل بشكل كبير جدا لمعرفة ما هو مضمون ذلك المقلب الجديد الذي سوف يقدم في رمضان عام 2024 حيث انه لم يتم الاعلان رسميا إلى الآن عن محتوى البرنامج الجديد لذلك الموسم ولكن من المتوقع من قبل الجمهور أنه سوف يكون برنامج شيق جدا مثل كل عام حيث يقوم الممثل المصري رامز جلال باستضافة العديد من الفنانين والمذيعين ولاعبين كرة القدم او مشهورين الذين يحظون على شعبية كبيرة وجمهور كبير جدا.